Украинскому военному дали пожизненный срок за убийство 14 мирных жителей

В ДНР суд приговорил военного к пожизненному сроку за убийство 14 мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 23-летнего военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентина Василенко к пожизненному лишению свободы за убийство 14 мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), пунктами «а», «в», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, в том числе в отношении малолетнего, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды») УК РФ.

Василенко будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. В ВСУ он был оператором противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты.

По данным следствия, 4 марта 2022 года военных 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, среди которых был Василенко, направили охранять автомобильный мост в Мариуполе. Им также разрешили при необходимости использовать оружие. В результате днем 21 марта 2022 года осужденный и другие военные открыли огонь из автоматов Калашникова по шестерым мужчинам, которые скончались на месте. Днем 23 марта 2022 года Василенко с коллегами расстреляли гражданский автомобиль, в котором было шесть мужчин, женщина и ребенок. Все погибли от полученных ранений.

Ранее в ДНР суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО).