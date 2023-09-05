Певица Дуа Липа поделилась своим рецептом удачного секса

Певица Дуа Липа: обсуждение секса сохраняет новизну интимной жизни

28-летняя британская певица Дуа Липа в своем подкасте At Your Service рассказала, что помогает ей сохранять новизну интимной жизни. Исполнительницу цитирует издание Elle.

По словам певицы, очень странно молчать о своих сексуальных предпочтениях с человеком, с которым занимаешься любовью. «Важно нормализовать обсуждение секса, сделать эту тему более открытой, чтобы избавиться от чувств вины и стыда, окружающих ее», — поделилась рецептом удачного секса Дуа Липа, которая сейчас встречается с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Исполнительница уверена, что такие разговоры всегда интересны. «Они возвращают нас к идее новизны, заключающейся в сохранении постоянного интереса к партнеру. Сейчас столько пишут о так называемой "фазе соседей", когда вы живете вместе, но больше не связаны романтически», — рассуждает она.

Также Дуа Липа объяснила, почему не пользуется приложениями для знакомств. «Мне кажется, что избавление от неопределенности — это немного несексуально. Есть что-то возбуждающее в неизвестности, в том, чтобы отдаться потоку», — заявила она.

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