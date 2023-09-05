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18:01, 5 сентября 2023Мир

Фонд Сороса перенес деятельность из Европы в другие страны

Фонд Сороса переносит свою деятельность из Европы в страны Глобального Юга

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations (признан в РФ нежелательной организацией) частично перенес свою деятельность из Европы в страны Глобального Юга. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Авторы журнала подчеркивают, что решение принято из-за провала проекта Сороса по поддержке либеральных сил в Центрально-Восточной Европе и на постсоветском пространстве. «Когда около 40 лет назад я занялся тем, что я называю политической филантропией, идея открытого общества была на подъеме. А теперь открытые общества находятся в обороне, а диктатуры находятся на подъеме, я должен признать, что ситуация повернулась против меня», — приводит слова Сороса Foreign Policy.

Также подчеркивается, что инициатором решения является сын миллиардера Алекс Сорос, ставший наследником его империи. Он особо разочарован примером Венгрии, где, по его мнению, вместо демократизации к власти пришли националистически настроенные популисты.

Ранее стало известно, что Сорос выделил рекордные 16 миллионов долларов комитету политических действий, связанному с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером. Он и другие американские бизнесмены, среди которых председатель Netflix Рид Хастингс, выделили в общей сложности около 37 миллионов долларов.

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    Максим Габриелян
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