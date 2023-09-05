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12:33, 5 сентября 2023Среда обитания

В метро Москвы собрались избавиться от FacePay

«Ъ»: систему FacePay в метро Москвы собрались переименовать во «Взгляд»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В метро Москвы собрались избавиться от англоязычного названия системы биометрии и оплаты проезда FacePay — ее захотели переименовать во «Взгляд». ГУП «Московский метрополитен» направило в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего товарного знака, пишет «Коммерсантъ».

Организация считает новое название более «народным». Выбор слова «взгляд» сотрудники метрополитена объясняют тем, что в обращениях на тему использования сервиса многие пассажиры говорят, что оплатили по взгляду или проходили по взгляду.

При этом юристы предупредили, что слово «взгляд» уже зарегистрировано в качестве товарного знака в базе Роспатента. Однако у метрополитена вряд ли возникнут из-за этого проблемы — заявка была составлена корректно и не пересекается с описаниями других одноименных товарных знаков.

Российский разработчик биометрических решений «РекФейсис» не выразил претензий к желанию метрополитена занять слово «Взгляд». Однако в компании отметили, что может оказаться слишком широкоупотребительным для использования в качестве бренда.

Ранее дублирование информации на английском языке в метро и другом транспорте в России предложили сделать необязательным. Речь идет о переводе надписей на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, аналогичные правила касаются и аудиосообщений — например, во время объявлений станций и остановок. Отмену обязательства в ведомстве объясняют жалобами граждан, социально-политической ситуацией в стране и повышенной информационной нагрузкой на пассажиров.

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    Нина Ташевская
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