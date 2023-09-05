Вернувшийся с СВО заключенный назвал себя героем и разгромил теплицы

Е1.ru: в Шабровском вернувшийся с СВО зек назвал себя героем и разгромил теплицы

В Шабровском Свердловской области заключенный, вернувшийся со специальной военной операции (СВО), назвал себя героем и разгромил теплицы у односельчан. Об этом сообщили порталу Е1.ru местные жители.

Они пояснили, что зек вступил в ряды ЧВК и отправился из колонии в зону боевых действий. Там он получил ранение и вернулся на лечение в родной поселок.

Одна из жительниц Шабровского отметила, что мужчина не покончил с криминальной деятельностью. Она наблюдала, как участник СВО бегал по улице с ножом и угрожал людям. «В садах рушит теплицы, залезает в дома. Он невменяемый, мы боимся детей в школу отпускать, вдруг он и туда вломится», — поделилась опасениями женщина.

В конце августа заключенный разгромил местный продуктовый магазин. Охранник скрутил его и приковал наручниками к перилам. После этого дебошира задержали. Но вскоре он вновь появился в Шабровском.

Участковый поселка подтвердил E1.ru, что мужчина действительно в июле вернулся со спецоперации. И не впервые с тех пор оказывается в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. «Сотрудниками территориального ОВД предпринимается комплекс необходимых оперативных мероприятий», — заверили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что после конфликта, возникшего возле кафе в Батайске, в ходе которого в участника СВО стреляли из травматического оружия, было возбуждено уголовное дело.