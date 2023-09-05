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13:39, 5 сентября 2023Россия

В Петербурге 14-летняя школьница пришла в травмпункт и заявила о побоях матери

В Санкт-Петербурге школьница заявила о двухдневных побоях со стороны матери

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге школьница пришла в травмпункт с гематомами и заявила о двухдневных побоях со стороны матери. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Девочка самостоятельно обратилась в лечебное учреждение в ночь на вторник, 5 сентября. Медики зафиксировали у нее многочисленные ушибы, гематомы и подкожные кровоизлияния по всему телу, а также контузию обоих глаз.

Школьнице вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №19.

В своих травмах несовершеннолетняя обвинила мать, которая якобы истязала ее и 3, и 4 сентября. В стационаре состояние школьницы оценили как удовлетворительное, но оставили под наблюдением. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В августе сообщалось, что 34-летнюю жительницу Казани осудили на четыре года из-за того, что она избила маленькую дочь после ссоры с сожителем.

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    Анна Щербакова
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