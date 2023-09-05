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15:58, 5 сентября 2023Моя страна

В Махачкале к столетию Расула Гамзатова пройдет масштабный концерт

В Махачкале к столетию Расула Гамзатова пройдет масштабный концерт

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Махачкале 8 сентября состоится масштабное музыкально-театрализованное представление, приуроченное к столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

«Масштабный концерт к столетию Расула Гамзатова будет транслироваться на открытых площадках города. Мероприятие проводится в рамках проекта „Родники Расула Гамзатова“ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — рассказали в министерстве культуры Дагестана.

В концерте примут участие актеры Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Михаил Морозов, певцы Аскар Абдразаков, Зара, Сергей Волчков, а также «лучшие творческие силы республики».

Как сообщалось ранее, новые муралы появятся в столице Дагестана Махачкале к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Всего в рамках празднования 100-летия со дня рождения поэта планируется провести более 40 культурно-просветительских мероприятий в России, а также в Белоруссии, Азербайджане, Монголии и Киргизии.

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