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18:03, 5 сентября 2023Россия

Появились подробности об избившем жену в первую брачную ночь россиянине

Shot: избивший жену в первую брачную ночь житель Оренбурга оказался чиновником

Фото: Telegram-канал Shot

Житель Оренбурга, избивший 19-летнюю жену в первую брачную ночь, оказался чиновником. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, мужчина является сотрудником аппарата губернатора Оренбургской области. Его избранница рассказала, что он колотил ее ногами в номере отеля. При этом россиянин кричал, что ему «ничего не будет» и теперь супруга «его вещь».

Девушке удалось вырываться и сбежать. После случившегося она попала в больницу, у россиянки сильный шок и депрессия.

Пострадавшая не сразу согласилась увидеть близких. Родственники же со стороны мужа уверяют, что между молодыми людьми возникла небольшая ссора, в которой якобы пострадали оба.

Об избиении 19-летней жительницы Оренбурга стало известно во вторник, 5 сентября. В пресс-службе регионального главка МВД подчеркнули, что правоохранители уже занялись выяснением всех обстоятельств инцидента.

В июле сообщалось, что в Симферополе 40-летний мужчина избил 37-летнего бывшего мужа своей избранницы, когда тот напал на женщину.

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    Анна Щербакова
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