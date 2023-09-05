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11:58, 5 сентября 2023Россия

Россиянин жестоко избил 19-летнюю жену в первую брачную ночь

Житель Оренбурга жестоко избил 19-летнюю жену в первую брачную ночь

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Оренбурга жестоко избил 19-летнюю жену в первую брачную ночь. Об этом сообщил российский юрист Дмитрий Болдырев в Telegram-канале.

Он пояснил, что заявление от пострадавшей россиянки было зарегистрировано в полиции. В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что сейчас правоохранители выясняют другие обстоятельства случившегося.

По сведениям РЕН ТВ, супруг девушки в момент избиения находился в неадекватном состоянии. Он пинал ее и душил. По словам россиянки, муж кричал ей, что она является его вещью и теперь он может «делать с ней все что захочет».

Ранее сообщалось, что в Симферополе 40-летний мужчина избил 37-летнего бывшего мужа своей избранницы, когда тот напал на женщину.

Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга средней тяжести и ранами поместили в реанимацию. Там мужчина впал в кому. Полицейские организовали проверку.

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    Анна Щербакова
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