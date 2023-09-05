Под Москвой двухлетний мальчик отравился купоросом

MK.RU: в Химках двухлетний мальчик отравился купоросом из набора для химиков

В подмосковных Химках двухлетний мальчик отравился купоросом из набора для юных химиков. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, его старшие брат и сестра решили вырастить кристаллы, смешав реагенты, в которые входит сульфат меди.

Дети оставили кристалл на полке. Когда малыш был в комнате, он засунул его себе в рот. Брат и сестра тут же рассказали обо всем матери.

Жительница Химок самостоятельно промыла мальчику желудок до приезда медиков. Позже пострадавшего с матерью поместили в реанимационное отделение.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. Врачи начали проводить необходимые обследования, чтобы выяснить, как могли повлиять химические вещества на внутренние органы детсадовца.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась найденным на детской площадке снюсом.