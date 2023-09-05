Пользователи Reddit рассказали об изменивших их жизнь незначительных решениях

Пользователи форума Reddit рассказали о решениях, которые изменили их жизнь, хотя поначалу казались незначительными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие вспомнили, что их брак начался со случайного свидания.

Я безуспешно пытался познакомиться онлайн и хотел завязать с этим. Из-за пессимизма хотел отменить последнее свидание, но все-таки пошел, подумав, что если это не сработает, свиданий мне больше не нужно. Свидание продлилось восемь часов, пятнадцать лет спустя мы все еще вместе Rolling_Beardo пользователь Reddit

Мы с двумя коллегами договорились поужинать после смены, но один не пошел. Мы со вторым были голодны и решили все равно сходить. В итоге ужин оказался похож на свидание. Было так хорошо, мы долго разговаривали и даже не заметили, что ресторан закрылся и вокруг убираются. Мы счастливы вместе уже шесть лет stereotypedhonesty пользовательница Reddit

Для еще одного пользователя такой случайностью стал выигрыш грин-карты: он помогал другу, который не мог разобраться с заполнением онлайн-формы, и в итоге получил карту сам.

Загрузил инструкцию и продемонстрировал, как заполнять анкету на своем примере. Когда все было готово, решил тоже попробовать и отправил. Забыл об этом и был очень удивлен, когда примерно через год получил письмо с ответом. В США я уже 20 лет, женат, с детьми, вот это все. Лучшие перемены в моей жизни — и всего после 15 минут помощи другу dbpnz пользователь Reddit

Жизнь другого комментатора изменило необычное предложение, которое он получил в тюрьме.

Начальник тюрьмы десять лет назад предложил нарисовать мурал на стене местного колледжа, чтобы мне не продлевали срок. Я умел рисовать, и в тюрьме об этом знали, но муралов не делал. Я прикинул, как это сделать, сделал и через полгода вышел. В итоге рисование стало моей карьерой. Я женат, счастлив, владею бизнесом и до лета следующего года загружен работой therealbiggravy пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили качества, которые считают худшими в родителях своих бывших и настоящих супругов. Одним из таких качеств состоящие в браке мужчины, например, назвали неуважение тестей к дочерям и их образу жизни.