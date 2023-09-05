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20:03, 5 сентября 2023Мир

Кандидат в президенты США усомнился в оправданности «инвестиций» в Украину

Кеннеди-младший усомнился в оправданности «инвестиций» в конфликт на Украине
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший усомнился в оправданности «инвестиций» в украинский конфликт. Соответствующий пост он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Кеннеди-младший обратил внимание на высказывания сенаторов республиканца Митта Ромни и демократа Ричарда Блюменталя, которые назвали отправку американских средств на Украину «стоящим вложением».

Политик обвинил сенаторов в демонстрации полного безразличия к вопросу влияния конфликта на американскую экономику. «Что думаете, после 100 плюс миллиардов долларов оправдаете ли вы эти деньги?» — подчеркнул он.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что от жителей США скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, отметил он.

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    Варвара Кошечкина
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