Женщины недосчитались сотен миллиардов долларов за работу по дому

Bloomberg: женщины в Японии недополучают 761 миллиард долларов за работу по дому

Японские женщины недополучают около 111 триллионов иен (761 миллиард долларов) за выполняемую бесплатно домашнюю работу, что соответствует примерно пятой части экономики страны, занимающей третье место в мире по величине, пишет Bloomberg.

Согласно статистике японского правительства, мужчины в стране выполняют по дому менее трети неоплачиваемой работы, которую делают женщины. Средний японец тратит на такой труд 41 минуту в день, в то время как японки расходуют на это по три часа ежедневно. Журналисты привели такие оценки в качестве показателя, отражающего разницу в оплате труда мужчин и женщин.

При этом, по оценке Наоко Куги, старшего научного сотрудника Исследовательского института NLI, при допущении оплаты домашнего труда доходы полов практически выровнялись бы. У женщин в возрасте 20–44 лет, воспитывающих детей, теоретическая зарплата стала бы выше, чем у мужчин, а в категории 45–59 лет мужчины сохранили бы лидерство за счет того, что занимают гораздо больше управленческих должностей.

Ранее стало известно, что в России женщины зарабатывают на 28 процентов меньше мужчин. Как следует из данных Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, соответствующий разрыв в выплатах наблюдается при высоком уровне образования и занятости, а в среднем по экономике показатель практически не меняется.