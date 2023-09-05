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13:45, 5 сентября 2023Экономика

Женщины недосчитались сотен миллиардов долларов за работу по дому

Bloomberg: женщины в Японии недополучают 761 миллиард долларов за работу по дому

Фото: Hiro Komae / AP

Японские женщины недополучают около 111 триллионов иен (761 миллиард долларов) за выполняемую бесплатно домашнюю работу, что соответствует примерно пятой части экономики страны, занимающей третье место в мире по величине, пишет Bloomberg.

Согласно статистике японского правительства, мужчины в стране выполняют по дому менее трети неоплачиваемой работы, которую делают женщины. Средний японец тратит на такой труд 41 минуту в день, в то время как японки расходуют на это по три часа ежедневно. Журналисты привели такие оценки в качестве показателя, отражающего разницу в оплате труда мужчин и женщин.

При этом, по оценке Наоко Куги, старшего научного сотрудника Исследовательского института NLI, при допущении оплаты домашнего труда доходы полов практически выровнялись бы. У женщин в возрасте 20–44 лет, воспитывающих детей, теоретическая зарплата стала бы выше, чем у мужчин, а в категории 45–59 лет мужчины сохранили бы лидерство за счет того, что занимают гораздо больше управленческих должностей.

Ранее стало известно, что в России женщины зарабатывают на 28 процентов меньше мужчин. Как следует из данных Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, соответствующий разрыв в выплатах наблюдается при высоком уровне образования и занятости, а в среднем по экономике показатель практически не меняется.

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    Дмитрий Воронин
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