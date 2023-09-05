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18:00, 5 сентября 2023Моя страна

В Калмыкии открылась международная выставка каллиграфии

В Элисте открылась международная выставка каллиграфии

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Элисте открылась международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии, посвященная 375-летию создания ойрат-калмыцкой письменности «Тодо бичиг» (Ясное письмо). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Свои работы представили каллиграфы из центра каллиграфии «Соел Бичг» Монголии, автономного района Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга.

Также представлены работы на старомонгольской письменности «худам бичиг». Выставка будет работать до 5 октября.

В республике 5 сентября ежегодно отмечается День национальной письменности. В этом году в его рамках пройдут круглый стол на тему сохранения языка, мастер-классы по каллиграфии и пресс-кофенренция с участием гостей и организаторов выставки.

Ранее сообщалось, что в Бурятии станет больше учителей бурятского языка и филологов — их будут готовить в вузах республики в рамках целевого набора. В Бурятском государственном университете уже аккредитовано новое направление «Филология» с профилем «Родной язык и литература, переводоведение». Ожидается, что уже в сентябре этого года к обучению приступят дополнительно пять переводчиков. В прошлом году подобный целевой набор уже был опробован в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.

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    Сергей Истомин
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