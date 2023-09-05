Среда обитания
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10:55, 5 сентября 2023Среда обитания

Британцев предупредили об опасных для жизни комарах

UKHSA: в Великобритании могут появиться опасные для жизни комары

Фото: May James / Reuters

Из-за глобального потепления в Великобритании могут появиться комары, переносящие фатальные заболевания. Об опасных для жизни насекомых британцев предупредило Агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA), передает Sky News.

Речь идет о тигровом комаре, который переносит характерные для тропического климата болезни. Этот вид распространился в 13 странах Европейской экономической зоны. Впервые таких насекомых обнаружили в Италии в 1990 году. На прошлой неделе в нескольких районах Парижа провели дезинфекцию, опасаясь, что размножающиеся колонии комаров могут привести к вспышке лихорадки денге. На юге Франции были зафиксированы 50 случаев заражения за последние два года.

В Великобритании несколько взрослых особей тигровых комаров были обнаружены в расставленных UKHSA ловушках, на железнодорожных терминалах, в портах и на станциях техобслуживания на автомагистралях. Насекомые не успели образовать колонии, однако главный медицинский энтомолог UKHSA Джолион Медлок заявил, что в связи с изменением климата у тигровых комаров появляется больше шансов прижиться.

Ранее сообщалось, что лихорадка денге и малярия начали угрожать России из-за изменения климата. На фоне резкого потепления, которое до этого было нехарактерно для страны, комары могут стать переносчиками опасных заболеваний.

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    Александра Качан
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