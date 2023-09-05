В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков о встрече Путина и Ким Чен Ына: в Кремле нечего сказать на эту тему

В Кремле нечего сказать о появившейся информации по поводу предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил пресс-секретарь презилента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля не стал комментировать данные The New York Times (NYT) о якобы планах северокорейского лидера в скором времени посетить РФ. «У нас нечего вам сказать по этой теме», — добавил он.

Ранее NYT сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с российским главой Владимиром Путиным. По информации газеты, предполагаемая встреча пройдет во Владивостоке. Главы двух стран обсудят поставки вооружения.