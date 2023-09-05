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03:10, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

Названа цена одного дня вооруженного конфликта для Украины

РИА: Украине надо полгода продавать уголь ради одного дня вооруженного конфликта

Фото: Reuters

Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти полугода, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта. Такой вывод следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни.

По данным агентства, за семь месяцев 2023 года Киев сократил экспорт угля на 14 процентов — до 125,5 миллиона долларов против 146,5 миллиона годом ранее. В среднем страна экспортирует уголь примерно на 18 миллионов долларов в месяц.

Таким образом, Украине необходимо поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать 100 миллионов долларов, чего хватит на финансирование одного дня вооруженного конфликта.

Также отмечается, что в целом весь экспорт страны в июле уменьшился на 19 процентов по сравнению с месяцем ранее — до 2,4 миллиарда долларов, а за семь месяцев — на 16 процентов, до 22 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Киеву еще около 232 миллионов долларов на экстренный ремонт жилья. По данным Министерства реинтеграции Украины, в стране разработали и ввели в действие проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», на реализацию которого были переданы средства Всемирного банка. В рамках этой инициативы более 100 тысяч семей будут иметь возможность отремонтировать свое жилье.

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    Екатерина Подвигина
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