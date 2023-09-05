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16:02, 5 сентября 2023Среда обитания

Крыльцо дома рухнуло под москвичкой

«Осторожно, Москва»: крыльцо дома на юге столицы рухнуло под женщиной

Крыльцо рухнуло под жительницей дома на юге Москвы. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Россошанской улице. Женщина возвращалась домой после того, как отвела ребенка в детский сад, и в один момент под ней провалилось крыльцо. В результате на месте ЧП образовался провал глубиной в полметра.

Москвичка, под которой рухнуло крыльцо, не получила травм. Она рассказала, что разбила очки и сильно испугалась. Через некоторое время после происшествия на его место приехали рабочие, которые установили там временный деревянный мостик.

В августе в Екатеринбурге лифт, внутри которого в тот момент находилась девушка, рухнул на восемь этажей вниз. Инцидент произошел в жилом комплексе «Монблан». При этом в управляющей компании дома стали отрицать, что лифт упал.

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    Полина Кислицына
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