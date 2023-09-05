Льготную ипотеку в России предложили распространить на дачи

Депутат Чаплин предложил возобновить сельскую ипотеку и расширить ее на дачи

В России следовало бы возобновить программу льготной ипотеки для недвижимости в сельской местности и распространить ее на приобретение дачных участков. С таким предложением выступил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает «Российская газета».

Парламентарий отметил, что выдачу сельской ипотеки не раз приостанавливали из-за привязки к ключевой ставке, но всегда возобновляли. «Заменить эту программу для покупателя на таких же привлекательных условиях сейчас не представляется возможным, поэтому будем надеяться, что вскоре программа вернется на рынок. Будет большим плюсом, если под программу будут также попадать дачи», — заявил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что в России стремятся осваивать сельские территории, и сельская ипотека пользовалась популярностью на рынке. «В доказательство можно привести статистику за январь-июнь 2023 года: по программе сельской ипотеки выдали около 8000 кредитов на сумму более 20 миллиардов рублей. В сравнении с первым полугодием 2023 года мы наблюдаем рост в шесть раз», — пояснил парламентарий.

Чаплин напомнил, что программа предполагала низкие процентные ставки, срок до 20 лет, господдержку и гибкие условия кредитования. Такую ипотеку можно было взять не только на покупку недвижимости или земельного участка, но и на строительство и ремонт, приобретение оборудования или другие цели, связанные с сельским хозяйством.

Ранее российские власти захотели изменить программу льготного ипотечного кредитования. Так, Минфин обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов и корректировки величины субсидии банкам.