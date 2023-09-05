Россиянам назвали самый опасный для печени продукт

Диетолог Алексей Кабанов назвал сахар самым опасным для печени продуктом

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал сахар самым опасным для печени продуктом. Об этом он рассказал россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

Кабанов предупредил, что больше всего сахара люди получают при употреблении сладкой газировки. В этой категории напитков его количество может доходить до 25 граммов на 100 миллилитров. Таким образом, по словам диетолога, фактически в половине стакана газировки содержится суточная норма сахара для взрослого человека.

Кабанов подчеркнул, вопреки устоявшемуся мнению, сахар вредит печени больше, чем алкоголь. «Самое массовое заболевание печени в нашей стране — неалкогольная жировая болезнь. При этом самое вредное сочетание продуктов для печени: животные жиры и сахар», — сообщил диетолог.

Когда мы едим жирную свинину и запиваем ее сладкой газировкой, то наносим настоящий удар по печени. Конечно, если добавить к этому еще и алкоголь, получим двойной удар. Зачастую итог такого отношения к себе — цирроз и рак печени Алексей Кабанов диетолог

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что ученые установили: для накопления лишнего жира в печени достаточно всего месяц ежедневно питаться фастфудом.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.