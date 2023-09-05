Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 5 сентября 2023Россия

Глава ГИБДД высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля

Глава ГИБДД призвал не штрафовать за мешающие обзору на лобовом стекле гаджеты

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Использование больших планшетов на лобовых стеклах автомобилей не должно сразу вызвать привлечение водителя к административной ответственности. Такое заявление сделал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, если сотрудники ГИБДД увидят на стекле крупный гаджет, его попросят перевесить таким образом, чтобы он не мешал обзору. «Сотрудник Госавтоинспекции должен сказать: "Убери в другое место его". Оттого, что он выпишет ему штраф, мы же все объективно понимаем, от этого не изменится ничего», — приводит агентство слова Черникова.

Он сказал также, что в данной ситуации в первую очередь важно устранение проблемы и оказание помощи автомобилисту.

С 1 сентября в России изменились правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин. Наличие девайса на стекле будет считаться нарушением, если он «ограничивает обзорность с места водителя».

В МВД подчеркнули, что нововведения не содержат запрета на использование видеорегистратора, если он не мешает обзорности.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили в бою

    Тренер назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью

    В российской школе произошло массовое увольнение учителей

    Названа причина возможного повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

    Поцелуи Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали на видео

    Генпрокуратуру попросили арестовать актера Панина при возвращении в Россию

    В России рассказали о возможностях дрона «Иноходец»

    В Грузии отказались поддерживать инициативу о переносе празднования Дня Победы

    Инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза

    Назван срок начала использования цифрового рубля в международных расчетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости