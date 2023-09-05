Глава ГИБДД высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля

Глава ГИБДД призвал не штрафовать за мешающие обзору на лобовом стекле гаджеты

Использование больших планшетов на лобовых стеклах автомобилей не должно сразу вызвать привлечение водителя к административной ответственности. Такое заявление сделал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, если сотрудники ГИБДД увидят на стекле крупный гаджет, его попросят перевесить таким образом, чтобы он не мешал обзору. «Сотрудник Госавтоинспекции должен сказать: "Убери в другое место его". Оттого, что он выпишет ему штраф, мы же все объективно понимаем, от этого не изменится ничего», — приводит агентство слова Черникова.

Он сказал также, что в данной ситуации в первую очередь важно устранение проблемы и оказание помощи автомобилисту.

С 1 сентября в России изменились правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин. Наличие девайса на стекле будет считаться нарушением, если он «ограничивает обзорность с места водителя».

В МВД подчеркнули, что нововведения не содержат запрета на использование видеорегистратора, если он не мешает обзорности.