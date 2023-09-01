В МВД опровергли запрет вешать гаджеты на лобовое стекло авто

МВД: вступившие 1 сентября правила не запрещают вешать гаджеты на лобовое стекло

Новые правила, которые вступили в силу с 1 сентября, не подразумевают запрет вешать гаджеты на лобовое стекло, если он не мешает водителю. Данные об этом уточнило МВД в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в силу вступил запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины. Со ссылкой на текст постановления правительства утверждалось, что эксплуатация автомобиля запрещается при установке дополнительных предметов или покрытия, которое затрудняет видимость с водительского места. Не считается нарушением размещение на лобовом стекле зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также радиоантенн, нанесенных или встроенных в стекла.

Во вступившем в силу документе есть пункт, согласно которому нельзя управлять транспортным средством, если на нем «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность», обратили внимание в МВД.

Там подчеркнули, что ограничение обзорности является ключевым критерием для определения того, возможно ли повесить на лобовое стекло гаджет. Таким образом, если устройство не мешает водителю видеть дорогу, устанавливать его можно.

С начала осени для автомобилистов также начали действовать и другие правила. Так, вступило в силу постановление правительства о запрете на использование шин не по сезону, запрещено эксплуатировать транспортные средства с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS). На автомобилях, изначально не оснащенных ABS заводом-изготовителем, доустановка такой системы не требуется.