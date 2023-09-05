Мужчина дважды за год сорвал джекпот в лотерею

UPI: американец второй раз за год выиграл в лотерею крупный приз

Житель американского штата Мичиган дважды за год сорвал джекпот в лотерею и получил крупные призы. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что любит играть в онлайн-игры. В первый раз американцу повезло в феврале — он выиграл 261,9 тысячи долларов (25,5 миллиона рублей). В июле его ждала еще большая неожиданность: на этот раз его выигрыш составил 573,6 тысячи долларов (56 миллионов рублей).

«Когда я выиграл в первый раз, это было огромным сюрпризом. Но выиграть второй раз было еще более удивительно», — подчеркнул он.

Мужчина надеется, что полученные деньги позволят ему раньше уйти на пенсию и проводить больше времени с семьей.

Ранее сообщалось, что 22-летний житель штата Мэриленд, США, впервые сыграл в лотерею и сорвал куш. Студент рассказал, что решил принять участие в лотерее, когда его друг рассказал ему о виртуальных скачках.

