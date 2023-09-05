В Москве открылся еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи

Собянин открыл третий флагманский центр экстренной медицинской помощи

Новый флагманский центр, открывшийся в городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени Филатова на Вешняковской улице, стал третьим центром экстренной медпомощи нового формата в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У вас появляются самые новые диагностические возможности, самые современные операционные и, конечно, внимание, которым окружают пациента с первых минут его пребывания в вашей клинике, возможность оказания качественной помощи», — заявил глава города Сергея Собянин, обращаясь к сотрудникам ГКБ.

Площадь нового центра — 15 тысяч квадратных метров, в четырехэтажном корпусе могут принять до 200 неотложных пациентов в день. Все они смогут получить полный комплекс необходимой помощи, включая диагностику, оперативное вмешательство и интенсивную терапию в течение первых суток. На территории больницы организовали вертолетную площадку, а для перемещения пациентов из машины в приемный покой обустроили отапливаемый тамбур.

Корпус оснастили современным оборудованием, в нем разместили девять операционных, диагностические блоки, палатно-диагностическое и эндоскопическое отделения, блок для лабораторных исследований и Региональный сосудистый центр. Вся медицинская документация ведется в электронном виде, что обеспечивает совместный круглосуточный доступ специалистов к медицинским данным.

Ранее Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы. Специалисты приступили к ремонту еще в двух зданиях.