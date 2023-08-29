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11:23, 29 августа 2023Россия

Собянин рассказал о комплексной модернизации московской больницы

Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве продолжается комплексная модернизация Боткинской больницы. О капитальном ремонте корпусов рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Завершили ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, а корпус №20, в котором разместится городской урологический центр, готов на 92 процента», — уточнил глава города.

Специалисты приступили к ремонту еще в двух зданиях. После завершения работ в корпусе №2 оборудуют терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения, а в корпус №10 переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов.

Оба корпуса являются объектами культурного наследия, в них проводятся как ремонтные, так и реставрационные работы. Капитальный ремонт планируют завершить во второй половине 2024 года.

После комплексной модернизации с 2020 по 2022 год в больнице были открыты паллиативный и гематологический корпуса, хирургический корпус №7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический и нефрологический центры, а также пищеблок.

Ранее Собянин рассказал о модернизации детских больниц в столице. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.

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    Варвара Родикова
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