Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:03, 5 сентября 2023Экономика

Молдавия передала Румынии контроль над газотранспортной системой

Минэнерго: румынская Vestmoldtransgaz получила в свой контроль молдавскую ГТС

Фото: Aurel Obreja / AP

Румынская компания Vestmoldtransgaz получила в управление газотранспортную систему (ГТС) Молдавии на пять лет. Соглашение об аренде было подписано с дочерней компанией «Молдовагаза» — Moldovatransgaz («Молдоватрансгаз»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства энергетики Молдавии.

Как уточнили в ведомстве, по условиям договора, Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на проведение технического обслуживания молдавской ГТС. Процесс передачи прав пользования был обусловлен требованиями властей Евросоюза (ЕС).

Третий энергетический пакет подразумевает разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке. Власти Молдавии намерены создать в стране условия, соответствующие нормам европейского законодательства в энергетической сфере.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

В июне 2023 года «Молдовагаз» сообщила, что не успевает в сроки завершить процесс отделения «Молдоватрансгаза» от головной компании. После этого правительство Молдавии одобрило инициативу по отзыву лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании. Соответствующий законопроект власти утвердили в первом чтении.

Во второй половине августа президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе нехватки электричества в стране в ближайший отопительный сезон. Для избежания подобного риска власти республики намерены инициировать процесс подключения к высоковольтной сети Румынии. По словам Санду, эта мера поможет Молдавии покончить с «зависимостью от России» в области энергоснабжения.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Названа причина роста выдачи кредитов в России

    В МИД прокомментировали планы США направить ядерное оружие в Британию

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

    Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

    Россиян научили правильно сморкаться

    В Абхазии освободили от должности вице-премьера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости