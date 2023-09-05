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12:17, 5 сентября 2023Мир

В Германии прокомментировали грядущие учения НАТО в Балтийском море

ВМС ФРГ: учения НАТО в Балтийском море направлены на сдерживание России

Фото: Lars Penning / Globallookpress.com

Главнокомандующий военно-морских сил Германии (ВМС) вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что учения НАТО в Балтийском море направлены на отработку сдерживания России. Об этом сообщает Reuters.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас. Надежное сдерживание должно включать в себя, в том числе, способность атаковать», — прокомментировал главком ВМС.

Каак отметил, что ФРГ придает большое значение грядущим военно-морским учениям, так как ВМС страны будут ими руководить из нового штаба в Ростоке. Власти Германии стремятся сделать из него региональный центр командования НАТО, ответственный за руководство операциями в регионе Балтийского моря.

Учения НАТО «Северное побережье» начнутся 9 сентября и продлятся две недели. Территориально они пройдут у побережья Латвии и Эстонии, где будут отработаны защита морских путей и десантные операции. Помимо стран региона, в учениях примут участие военные Бельгии, Канады, Нидерландов, США и Франции, а также Швеция, находящаяся в стадии вступления в альянс.

Ранее в Швеции призвали разместить постоянные базы НАТО с целью укрепления военного присутствия в Балтийском море, после вступления королевства в альянс. С таким заявлением выступил лидер либеральной партии страны Йохан Персон в эфире Sveriges Radio.

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    Максим Габриелян
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