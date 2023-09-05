Спасатели купили потерявшейся на горе россиянке новую пару обуви

МЧС: потерявшейся на горе россиянке пришлось купить новую обувь для эвакуации

Спасателям пришлось купить потерявшейся во время похода в Краснодарском крае россиянке новую пару обуви, чтобы ее эвакуировать. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным источника, 2 сентября молодой человек и девушка, не зарегистрировавшись в МЧС, отправились на гору Ачишхо и заблудились. Спасателям удалось связаться с туристами и запросить у них данные геолокации. Путешественники рассказали, что на высоте 1800 метров у них закончилась вода, а девушка потеряла ботинок.

«Спасатели, понимая, что выводить из леса туристов без ботинок будет крайне сложным и длительным процессом, узнали размер ноги девушки и купили ей новую пару обуви», — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что утром 3 сентября дежурная смена выехала на поиски туристов и обнаружила их в 13:40. Однако обратная дорога оказалась непростой из-за специфического рельефа местности и плохих погодных условий.

Группе пришлось заночевать в горах и продолжить путь лишь на следующий день. Отмечается, что 4 сентября в 18:00 спасатели с эвакуированными туристами вернулись на базу.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов отправились на действующий вулкан Барановского на Курильских островах и пропали без вести. Пропавшими после восхождения на вулкан числятся 47-летний и 37-летняя жители Уфы. Их маршрут не согласовывался с МЧС.