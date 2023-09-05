Россиянам назвали модную офисную одежду на осень

Стилистка Евгения Гудошина посоветовала носить осенью одежду в стиле ретро

Стилистка Евгения Гудошина назвала россиянам модную офисную одежду на осень 2023 года. На данную тему она высказалась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт отметила, что актуальными в грядущем сезоне станут серый цвет и стиль smart casual, который подразумевает сочетание деловых предметов гардероба с повседневными. «Здесь хорошо подойдут брюки карго», — заявила она.

Кроме того, популярность обретут ретронаряды. Так, специалистка посоветовала обратить внимание на юбки в крупную складку и изделия длины миди. В то же время она порекомендовала приобрести футболки из плотного трикотажа, которые можно надевать под пиджак, а также водолазки, тонкие пуловеры и поло с коротким и длинным рукавом.

«Еще модная сегодня стилизация — две блузки одновременно. Тут два правила: размер воротников у них должен совпадать и нижняя блузка должна быть прямого или полуприлегающего силуэта, а верхняя — более свободная. Что касается цвета, лучше сочетать светлые оттенки — белый плюс варианты пастели», — заключила Гудошина.

Ранее в сентябре бьюти-эксперт, стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам самые подходящие прически для офиса. В первую очередь эксперт посоветовал занятым женщинам носить стрижки средней длины.