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12:40, 5 сентября 2023Ценности

Россиянам назвали модную офисную одежду на осень

Стилистка Евгения Гудошина посоветовала носить осенью одежду в стиле ретро

Фото: bbernard / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Евгения Гудошина назвала россиянам модную офисную одежду на осень 2023 года. На данную тему она высказалась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт отметила, что актуальными в грядущем сезоне станут серый цвет и стиль smart casual, который подразумевает сочетание деловых предметов гардероба с повседневными. «Здесь хорошо подойдут брюки карго», — заявила она.

Кроме того, популярность обретут ретронаряды. Так, специалистка посоветовала обратить внимание на юбки в крупную складку и изделия длины миди. В то же время она порекомендовала приобрести футболки из плотного трикотажа, которые можно надевать под пиджак, а также водолазки, тонкие пуловеры и поло с коротким и длинным рукавом.

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«Еще модная сегодня стилизация — две блузки одновременно. Тут два правила: размер воротников у них должен совпадать и нижняя блузка должна быть прямого или полуприлегающего силуэта, а верхняя — более свободная. Что касается цвета, лучше сочетать светлые оттенки — белый плюс варианты пастели», — заключила Гудошина.

Ранее в сентябре бьюти-эксперт, стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам самые подходящие прически для офиса. В первую очередь эксперт посоветовал занятым женщинам носить стрижки средней длины.

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    Алина Гостева
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