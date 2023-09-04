Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

Бьюти-эксперт, стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам самые подходящие прически для офиса. Соответствующий комментарий публикует издание «А теперь внимание!».

В первую очередь, эксперт посоветовал занятым женщинам носить стрижки средней длины. По его словам, они позволят собрать волосы в хвост или ручеек — заплетенные в косу пряди, распущенные снизу. Помимо этого, специалист обратил внимание читательниц на короткие локоны, которые не требуют большого количества времени для создания укладки.

«Помните, стрижка — это не часть вашей работы, а часть вашего стиля и имиджа», — заключил он.

В августе стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. Специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому стилю. Помимо этого, эксперт посоветовала приобрести яркий жакет и полупрозрачную блузу или топ.