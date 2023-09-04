Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:43, 4 сентября 2023Ценности

Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

Фото: Daria Pimkina / Unsplash

Бьюти-эксперт, стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам самые подходящие прически для офиса. Соответствующий комментарий публикует издание «А теперь внимание!».

В первую очередь, эксперт посоветовал занятым женщинам носить стрижки средней длины. По его словам, они позволят собрать волосы в хвост или ручеек — заплетенные в косу пряди, распущенные снизу. Помимо этого, специалист обратил внимание читательниц на короткие локоны, которые не требуют большого количества времени для создания укладки.

«Помните, стрижка — это не часть вашей работы, а часть вашего стиля и имиджа», — заключил он.

В августе стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. Специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому стилю. Помимо этого, эксперт посоветовала приобрести яркий жакет и полупрозрачную блузу или топ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил министра обороны Украины за провал контрнаступления и мобилизации. Кто теперь будет отвечать за ВСУ?

    Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

    В бундестаге уличили Шольца в блокировании поставок Украине ракет Taurus

    Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

    Россия предложила провести военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем

    В украинский суд передали дело о госизмене руководителя администрации Пушилина

    Российского школьника задержали по подозрению в ложном минировании гимназии

    Жителям российского региона рассказали об опасности выходить из дома

    Ситибанк до конца года уберет свои банкоматы в России

    Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости