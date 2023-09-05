Замглавы Омска покинул Омск и возглавил Томск

Бывший замглавы Омска Дмитрий Махиня избран мэром Томска

Бывший замглавы Омска Дмитрий Махиня покинул свой пост и был избран новым мэром Томска. Об этом пишет «Подъем».

В беседе с изданием политик сообщил, что теперь ему придется привыкать к названию города, в котором работает, но пообещал постараться не путать населенные пункты. «На самом деле, правда, смешно. По звуку очень соисполнимо. В разговоре зачастую "т" не слышится, кажется "Омск". Придется здесь привыкать, что Томск», — сказал Махиня.

Он также подчеркнул, что города в чем-то похожи не только по названию, но и исторически.

Как сообщается на сайте законодательного собрания Томска, Махиня был избран мэром города 6 сентября. За него проголосовали 26 из 29 депутатов. Пост заммэра Омска политик занимал с 2019 года.

В сентябре 2022 года кандидат в мэры Красноярска Егор Бочаров перепутал город и предложил развивать столицу Новосибирской области. Политик несколько раз упомянул о планах улучшения социально-экономической сферы Новосибирска. После выступления кандидата на его оговорки обратили внимание члены слушавшей доклады комиссии. Бочаров сначала не отреагировал на замечания, а затем обвинил в своей оговорке помощников.