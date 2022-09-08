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Кандидат в мэры российского города перепутал его и стал рассказывать про другой

Кандидат в мэры Красноярска Бочаров перепутал город и предложил развивать Новосибирск

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во время выступления перед депутатами горсовета Красноярска кандидат в мэры города Егор Бочаров перепутал столицу Красноярского края со столицей Новосибирской области и рассказал о планах по развитию Новосибирска. Видео выступления Бочарова публикует Telegram-канал Kras Mash.

Бочаров несколько раз упомянул о планах развивать социально-экономическую сферу Новосибирска, в частности, — информационное общество столицы соседнего региона. После выступления кандидата на его оговорки обратили внимание члены слушавшей доклады комиссии.

«Здесь у вас речь идет о Новосибирске, он дважды упоминается», — обратился к кандидату депутат и предположил, что ранее Бочаров пытался избираться главой Новосибирска.

Кандидат сначала не услышал вопроса члена комиссии, а затем заявил, что в его оговорке виноваты помощники.

Ранее спикер рязанской гордумы Юлия Рокотянская в конце состоявшегося 21 июня заседания назвала праздником 22 июня — день начала Великой Отечественной войны. Она пригласила депутатов почтить память погибших и поздравила всех «с наступающим праздником».

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Валерий Розенберг
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