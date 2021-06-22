Председатель Рязанской гордумы назвала «праздником» день начала войны

Председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская назвала «праздником» день начала Великой Отечественной войны и поздравила с ним депутатов. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Рокотянская выступила с речью в конце заседания думы 21 июня. «Завтра будет очень важный день — 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые (...) делали свое дело для нашего народа и для наших рязанцев. С наступающим всех праздником», — сказала председатель.

Ранее сообщалось, что в России прошла минута молчания в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Она была объявлена по всей стране в 12:15 во вторник, 22 июня — в День памяти и скорби.