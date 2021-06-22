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В России прошла минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России прошла минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Она была объявлена по всей стране в 12:15 во вторник, 22 июня — в День памяти и скорби.

Данная акция проводится во всех российских регионах с 2020 года. Минута молчания объявляется в 12:15 по московскому времени — именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Она была опубликована в немецкой газете Die Zeit. Кроме того, глава государства возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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