У следовавшего в российский город самолета открылась дверь во время полета

У легкомоторного самолета открылась дверь во время полета в Свердловскую область

У легкомоторного самолета, следовавшего в российский город, открылась дверь во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincedent.

Уточняется, что летательное средство Piper Aztec направлялось из Перми в Поповку, Свердловская область. Несмотря на произошедшее, сигнал «бедствие» не объявлялся. Посадка прошла благополучно.

Ранее российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 перед вылетом и сорвала рейс. Инцидент произошел 2 мая с воздушным судном, следовавшим по маршруту Чита — Москва.