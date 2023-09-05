Президент Румынии опроверг слухи о падении российских БПЛА на территории страны

Президент Румынии: российские беспилотники не взрывались на территории страны

Никакие российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их части не падали и не взрывались на территории Румынии. С таким опровержением слухов о якобы крушении беспилотников выступил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает ТАСС.

«Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию», — сказал политик в ответ на вопрос о сокрытии инцидентов на территории страны.

В ночь на 4 сентября территория Одесской области, граничащая с Румынией, подверглась обстрелу. Оказались повреждены складские и производственные здания, было зафиксировано возгорание гражданских объектов. В украинском МИД сообщили, что российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии.