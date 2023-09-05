Пьяный россиянин станцевал на вершине колеса обозрения и попал на видео

Shot: в Башкирии пьяный мужчина станцевал на вершине колеса обозрения

Shot / Telegram

В Нефтекамске, республика Башкирия, пьяный паркурщик с голым торсом вылез из кабины и станцевал на вершине колеса обозрения, а затем спустился по тросам к собравшимся внизу зрителям, медикам и полиции. Мужчину засняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале Shot.

Акробат дождался, пока его кабина доедет до самого верха, и вылез из нее, а затем продемонстрировал свои навыки. Спустившись вниз, он спрыгнул с колеса и сделал кувырок по траве. Судя по кадрам, медицинская помощь ему не понадобилась. Встретившие его полицейские отвезли мужчину в отделение, где составили административное дело о мелком хулиганстве.

Ранее в Арсеньеве Приморского края в парке «Восток» упало старое колесо обозрения, случившееся попало на видео. После того как запись распространилась в соцсетях, местная прокуратура начала проверку.