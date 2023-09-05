Российский пенсионер собрал собственный беспилотник и попал под следствие

У пенсионера-изобретателя в Подмосковье изъяли образец БПЛА из-за жалоб соседей

Сотрудники уголовного розыска изъяли у пенсионера-изобретателя из Подмосковья экспериментальный образец беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который он планировал передать для массового производства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно изданию, проектированием собственного дрона авиамоделист занялся после посещения выставки техники, на которой не было представлено ни одной отечественной модели. В гараже конструктор собрал из стеклопластика, пенопласта, стекловолокна и эпоксидной смолы свою версию БПЛА — в испытаниях ему помогали внуки и соседские дети.

Об экспериментах пенсионера в полицию сообщили бдительные соседи. К моменту, когда БПЛА изъяли на экспертизу оперативники, он был уже практически готов к испытаниям в воздухе.

