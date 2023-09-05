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12:24, 5 сентября 2023Россия

В России отец тяжелобольного ребенка вышел на новый пикет

Житель Екатеринбурга вышел на новый пикет с просьбой обеспечить сына лекарствами

Фото: Дарья Манохина / E1.RU

Отец больного спинальной мышечной атрофией (СМА) Миши Бахтина Дмитрий вышел на новый пикет. Об этом сообщила Ura.ru представитель семьи Юлия Липинская.

Мужчина встал перед зданием прокуратуры Свердловской области с требованием выдать его трехлетнему сыну препарат «Рисдиплам». Рядом с ним в коляске сидит сам тяжелобольной мальчик.

По словам Липинской, россиянин готов приходить к зданию надзорного ведомства «хоть каждый день» и добиваться исполнения решения суда.

Ранее Дмитрия Бахтина задержали на Красной площади, где он также устроил пикет с требованием спасти сына. Затем к россиянину подошли полицейские и доставили в ближайшее отделение. Составлять протокол сотрудники полиции не стали.

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    Алан Босиков
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