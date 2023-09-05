В России отец тяжелобольного ребенка вышел на новый пикет

Житель Екатеринбурга вышел на новый пикет с просьбой обеспечить сына лекарствами

Отец больного спинальной мышечной атрофией (СМА) Миши Бахтина Дмитрий вышел на новый пикет. Об этом сообщила Ura.ru представитель семьи Юлия Липинская.

Мужчина встал перед зданием прокуратуры Свердловской области с требованием выдать его трехлетнему сыну препарат «Рисдиплам». Рядом с ним в коляске сидит сам тяжелобольной мальчик.

По словам Липинской, россиянин готов приходить к зданию надзорного ведомства «хоть каждый день» и добиваться исполнения решения суда.

Ранее Дмитрия Бахтина задержали на Красной площади, где он также устроил пикет с требованием спасти сына. Затем к россиянину подошли полицейские и доставили в ближайшее отделение. Составлять протокол сотрудники полиции не стали.