Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 5 сентября 2023Россия

Жителям одного российского региона запретили плеваться

Жителям Ярославской области запретили плеваться в общественных местах

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Жителям Ярославской области запретили плеваться в общественных местах. С 7 сентября за подобное действие граждан начнут штрафовать, сообщило правительство российского региона.

Помощник губернатора Татьяна Потемкина пояснила, что Ярославская область стала одним из первых субъектов, где введена такая практика. Она подчеркнула, что нарушителей закона с 7 сентября будут штрафовать на полторы тысячи рублей.

Власти Ярославской области также отметили, что за два неполных месяца, прошедших со вступления в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», уже выявлено более 50 случаев плевков в общественных местах.

Нарушителей находили с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудники инспекции административно-технического надзора и сотрудники полиции «незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте», заверили в ярославском правительстве.

Помимо этого, в новую редакцию закона, которая вступила в силу 7 июля, были внесены и другие статьи, предусматривающие ответственность за правонарушения в сферах благоустройства и общественного порядка.

Ранее адвокат Оксана Грикевич напомнила, что жильцов, из-за которых пострадало общее имущество, с 1 октября 2023 года ждут штрафы.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

    Анастасия Решетова нашла необычный способ ответить на слухи об уколах красоты

    На российском нефтегазохимическом заводе загорелся газ

    Бабье лето предрекли только пяти городам России

    На Украине начались массовые обыски

    Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

    Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

    Россиянина задержали за попытку сбыть восемь килограммов марихуаны

    Психолог рассказала о правильной реакции на пассивную агрессию

    Российский бюджет столкнулся с рекордным долгом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости