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11:12, 5 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку сбыть восемь килограммов марихуаны

В Подмосковье задержали 27-летнего мужчину с 8 килограммами марихуаны

Кадр: ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье и задержали 27-летнего жителя Солнечногорска за покушение на сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в гараже мужчины нашли электронные весы, вакууматор и подготовленный для сбыта 31 сверток с марихуаной общей массой около восьми килограммов. Фигурант утверждает, что подготовил запрещенные вещества для личного употребления.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 30, статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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