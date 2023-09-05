Россиянина задержали за попытку сбыть восемь килограммов марихуаны

В Подмосковье задержали 27-летнего мужчину с 8 килограммами марихуаны

В Подмосковье и задержали 27-летнего жителя Солнечногорска за покушение на сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в гараже мужчины нашли электронные весы, вакууматор и подготовленный для сбыта 31 сверток с марихуаной общей массой около восьми килограммов. Фигурант утверждает, что подготовил запрещенные вещества для личного употребления.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 30, статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.