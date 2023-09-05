Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрываются на минах времен Второй мировой войны. Об этом в интервью газете Handelsblatt рассказал военнослужащий ВСУ с позывным Лютый.

По словам собеседника издания, когда украинские бойцы захватывают траншеи, взрываются «мины-ловушки». Затем, как отмечает Лютый, солдаты прячутся в кажущийся безопасным окопе, где натыкаются на старые, еще советские мины. «Но, когда они осознают ошибку, уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья», — сообщил военный.

Лютый уточнил, что в таких ситуациях приходится ждать группы саперов, но командование не любит такие проволочки и заставляет бойцов продолжать движение. Боец ВСУ также отметил, что командиры относятся к ним, как к «пушечному мясу».

Ранее о том, что украинских бойцов отправляют «на мясо», рассказал попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь. По его словам, на линии соприкосновения в районе Соледара ВСУ несут большие потери, и, несмотря на это, командование посылает туда на штурм все новых бойцов.