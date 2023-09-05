Российский пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

«112»: российский пассажирский самолет приготовился аварийно сесть в Шереметьево

Российский пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в одном из московских аэропортов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что лайнер примет столичная авиагавань Шереметьево. На место выехали экстренные службы. Предварительно уточняется, что причина посадки — в проблеме с двигателем.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку из-за пьяной семейной ссоры на борту. Конфликт двух пассажиров, которые находились в нетрезвом состоянии, привел к драке.