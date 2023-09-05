The Times: обученная в Германии элитная 47-я бригада ВСУ несет серьезные потери

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет серьезные потери личного состава, несмотря на военную подготовку в Германии и оснащение западным оружием. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что еще до начала украинского контрнаступления, западные СМИ «воспевали» 47-ю бригаду из-за ее подготовки в ФРГ и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и немецкими танками Leopard.

При этом, сообщает издание, бригада «понесла большие потери» — за 15 недель они уже «выражаются четырехзначными числами».

Причиной тому, по мнению автора, является отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. Бронетехника часто оказывалась обездвиженной на минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу.

Ранее глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что одной из причин серьезных потерь ВСУ на фронте является коррупция. В 2023 году ВСУ не получали закупленное по контрактам оружие, а деньги оседали на счетах поставщиков.