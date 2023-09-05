Диетолог назвала специю для продления молодости

Диетолог Дюбина: в паприке содержится много «витамина молодости» E

Съесть щепотку высушенной паприки так же полезно, как и два-три свежих перца, рассказала врач-диетолог Ангелина Дюбина. В беседе с «Кубанскими новостями» она назвала паприку специей, продлевающей молодость.

По словам эксперта, в паприке много важного для иммунитета витамина А, снижающих стресс витаминов группы В, антиоксиданта витамина С, «витамина молодости» Е, нормализующего кровообращение витамина РР, а также минералов, органических кислот и других полезных соединений.

Паприка, продолжила Дюбина, используется и в диетах для похудения. «Вещества, содержащиеся в специи, ускоряют обмен веществ, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и активизируют сжигание жира», — отметила она. При этом, подчеркнула диетолог, при термической обработке паприка теряет около 75 процентов полезных веществ, поэтому ее стоит добавлять в уже приготовленные блюда.

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