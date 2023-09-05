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19:28, 5 сентября 2023Среда обитания

Жители российского города пожаловались на постоянные проблемы из-за дождей

Жители Октябрьского района Ростова-на-Дону пожаловались на недостаток ливневок

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Несколько лет в Октябрьском районе Ростова-на-Дону после сильных дождей улицы остаются затопленными, машины, маршрутки и автобусы заливает водой, образуются пробки, люди не могут попасть на работу и отвести детей в школу. Из-за этого также опаздывают скорые и пожарные. Жители не раз обращались к губернатору с жалобами, однако чиновники пока не отреагировали на проблему, передает «Осторожно, новости».

Местная жительница Оксана рассказала, что на одном из участков главной дороги на улице Оганова есть низкое место, в котором скапливается вода даже во время обычных дождей. Рядом расположены железнодорожные пути, которые были перекрыты дорожными службами. Заграждения и бордюры мешают воде уходить, поэтому она скапливается на дороге, а имеющихся ливневых канализаций не хватает, чтобы избежать затоплений. «Вода уже не спускается, не уходит никуда, тонут машины и люди», — заключила она.

Аналогичная ситуация складывается на соседних улицах. Власти утверждают, что «ситуация будет решаться», однако проблема продолжает возникать каждый раз во время дождей.

В апреле во время очередного ливня по этой причине утонула местная жительница, учительница Лидия Радченко. Женщина провалилась в ливневый коллектор на пересечении улиц Авиамоторная и Тульская. После инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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    Мария Грушко
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