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04:08, 5 сентября 2023Россия

Вернувшийся из плена российский боец рассказал об украинских надзирателях

Боец ВС РФ рассказал о запретах украинских надзирателей общаться пленным с МККК

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинские надзиратели не позволяли взятым в плен бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) открыто общаться с сотрудниками Международного комитета Красного креста (МККК). Об этом рассказал вернувшийся из плена российский военнослужащий. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, представители Красного креста привозили военнопленным зубные щетки и прочие гигиенические принадлежности, однако эффективного общения с ними не было. «Когда мы с ними общались, надзиратели все равно присутствовали», — отметил вернувшийся из плена боец.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Цминь рассказал, что на линии соприкосновения в районе Соледара украинские войска несут большие потери как в живой силе, так и в технике. Но, несмотря на это, ВСУ посылают туда на штурм все новых бойцов.

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    Екатерина Подвигина
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