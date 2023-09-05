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05:11, 5 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об убийстве бойца ВСУ сослуживцами из-за сломавшейся машины

Житель ЛНР заявил, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами

Украинские военные, отступая из села Смоляниново в Луганской Народной Республике (ЛНР), убили у храма троих сослуживцев. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель Виктор Чернявский.

По его словам, солдаты на двух автомобилях загружали тела двух убитых бойцов. Одну из машин водитель не смог завести, и бойцы начали ему угрожать и избивать, после чего застрелили. «Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову», — уточнил свидетель.

Чернявский добавил, что после убийства солдаты уехали на одном из своих автомобилей и на попутной машине.

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    Марина Совина
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