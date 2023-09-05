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10:52, 5 сентября 2023Мир

В США предупредили о последствиях вмешательства в конфликт на Украине

Экс-разведчик КМП США Риттер: Белый дом должен надеяться на прощение России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер предупредил, что после завершения конфликта на Украине Вашингтон должен будет надеяться на прощение России. Об этом он сообщил на канале в Youtube Danny Haiphong.

«Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что по его мнению, победа России в конфликте неизбежна и провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждает его слова.

Ранее Риттер заявил о потере Украиной в ходе контрнаступления основных ударных сил, не сумевших прорвать даже первую линию российской обороны. При этом он добавил, что сейчас ВСУ располагают небольшими резервами, обученными в странах НАТО. Сейчас их также приходится задействовать в боевых действиях из-за нехватки ресурсов.

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    Максим Габриелян
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