В США предупредили о последствиях вмешательства в конфликт на Украине

Экс-разведчик КМП США Риттер: Белый дом должен надеяться на прощение России

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер предупредил, что после завершения конфликта на Украине Вашингтон должен будет надеяться на прощение России. Об этом он сообщил на канале в Youtube Danny Haiphong.

«Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что по его мнению, победа России в конфликте неизбежна и провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждает его слова.

Ранее Риттер заявил о потере Украиной в ходе контрнаступления основных ударных сил, не сумевших прорвать даже первую линию российской обороны. При этом он добавил, что сейчас ВСУ располагают небольшими резервами, обученными в странах НАТО. Сейчас их также приходится задействовать в боевых действиях из-за нехватки ресурсов.