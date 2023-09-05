В Румынии рассказали о военной поддержке Киева

Глава МО Румынии подтвердил военную поддержку Киева, не упоминая поставки оружия

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил военную поддержку Киева без упоминания поставок оружия, передает РИА Новости.

«Военная поддержка означает многое. Военная поддержка также означает обмен информацией, когда речь идет, например, о минах, плавающих в Черном море (…) Речь идет и о сотрудничестве, связанном с перемещением объектов, в которых можно заподозрить мины. Речь идет и об уровне диалога военных — это тоже можно понимать как поддержку», — сказал он.

Тем не менее глава ведомства ушел от ответа на вопрос, происходит ли транзит оружия для Украины через Румынию. По его словам, он предпочел бы быть более сдержанным в изложении таких деталей, которые не впечатляют.

Ранее сообщалось, что Украина вновь запросила помощь из энергосистем Словакии и Румынии в связи с рекордным потреблением электроэнергии в стране. В национальной энергетической компании «Укрэнерго» уточнили, что для покрытия спроса 31 августа с 18:00 до 22:00 она вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистем соседних республик.